MERCI LE VENT ! Nébian

MERCI LE VENT ! Nébian mercredi 24 septembre 2025.

MERCI LE VENT !

2 Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Découvrez « Merci, le vent ! » d’Edouard Manceau, cet album graphique composé de morceaux de papiers identiques qui s’assemblent pour former des animaux différents. Après la lecture, à vous de jouer !

Dès 3 ans.

Gratuit, sur inscription.

2 Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63

English :

Discover « Merci, le vent! » by Edouard Manceau, a graphic album made up of identical pieces of paper that come together to form different animals. After reading, it’s your turn to play!

Ages 3 and up.

Free, with registration.

German :

Entdecken Sie « Merci, le vent! » von Edouard Manceau, dieses grafische Album, das aus identischen Papierstücken besteht, die sich zu verschiedenen Tieren zusammensetzen lassen. Nach dem Lesen sind Sie an der Reihe!

Ab 3 Jahren.

Kostenlos, nach Anmeldung.

Italiano :

Scoprite « Merci, le vent! » di Edouard Manceau, un album grafico composto da pezzi di carta identici che si uniscono per formare animali diversi. Dopo la lettura, tocca a voi giocare!

A partire dai 3 anni.

Gratuito, registrazione obbligatoria.

Espanol :

Descubre « Merci, le vent! » de Edouard Manceau, un álbum gráfico compuesto por trozos de papel idénticos que se unen para formar diferentes animales. Después de leer, ¡te toca jugar!

A partir de 3 años.

Gratuito, previa inscripción.

