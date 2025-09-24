MERCI LE VENT ! Nébian
Découvrez « Merci, le vent ! » d’Edouard Manceau, cet album graphique composé de morceaux de papiers identiques qui s’assemblent pour former des animaux différents. Après la lecture, à vous de jouer !
Dès 3 ans.
Gratuit, sur inscription.
English :
Discover « Merci, le vent! » by Edouard Manceau, a graphic album made up of identical pieces of paper that come together to form different animals. After reading, it’s your turn to play!
Ages 3 and up.
Free, with registration.
German :
Entdecken Sie « Merci, le vent! » von Edouard Manceau, dieses grafische Album, das aus identischen Papierstücken besteht, die sich zu verschiedenen Tieren zusammensetzen lassen. Nach dem Lesen sind Sie an der Reihe!
Ab 3 Jahren.
Kostenlos, nach Anmeldung.
Italiano :
Scoprite « Merci, le vent! » di Edouard Manceau, un album grafico composto da pezzi di carta identici che si uniscono per formare animali diversi. Dopo la lettura, tocca a voi giocare!
A partire dai 3 anni.
Gratuito, registrazione obbligatoria.
Espanol :
Descubre « Merci, le vent! » de Edouard Manceau, un álbum gráfico compuesto por trozos de papel idénticos que se unen para formar diferentes animales. Después de leer, ¡te toca jugar!
A partir de 3 años.
Gratuito, previa inscripción.
