Merci Marie Saintes-Maries-de-la-Mer

Du jeudi 14 au vendredi 15 août 2025. Eglise Notre Dame de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, Patronne de la France et de l’église Notre Dame de la Mer.

Jeudi

15h00 Confessions à l’église

17h00 Chapelet à l’église

18h00 Messe de vigile à l’église

Vendredi

10h30 Messe Solennelle à l’église

19h00 Concert de la Chorale Saintoise sur la Place de l’église et vêpres solennelles

19h30 Procession de la vierge .

Eglise Notre Dame de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sanctuairedessaintesmaries@gmail.com

English :

SOLENNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY, Patroness of France and of the Church of Notre Dame de la Mer.

German :

SOLENNITÄT DER AUFNAHME DER BELIEBIGEN VIEREN MARIA, Patronin Frankreichs und der Kirche Notre Dame de la Mer.

Italiano :

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, Patrona di Francia e della Chiesa di Notre Dame de la Mer.

Espanol :

Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, Patrona de Francia y de la Iglesia de Notre Dame de la Mer.

