Merci Marie Paroisse Sanctuaire Notre Dame de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer

Merci Marie

Lundi 8 décembre 2025 à partir de 17h. Paroisse Sanctuaire Notre Dame de la Mer Eglise des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Fête des lumières, sanctuaire aux chandelles, Merci Marie!

17h Chapelet commenté et chanté

18h Messe aux chandelles

19h Inauguration de la crèche

19h15 Verre de l’amitié à la Maison des Pèlerins et des Paroissiens .

Paroisse Sanctuaire Notre Dame de la Mer Eglise des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sanctuairedessaintesmaries@gmail.com

English :

Festival of Lights, Candlelight Sanctuary, Merci Marie!

German :

Lichterfest, Kerzenheiligtum, Danke Maria!

Italiano :

Festival delle Luci, Santuario a lume di candela, Grazie Maria!

Espanol :

Festival de las Luces, Santuario de las Velas, ¡Gracias María!

