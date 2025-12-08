Merci Marie Paroisse Sanctuaire Notre Dame de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer
Lundi 8 décembre 2025 à partir de 17h. Paroisse Sanctuaire Notre Dame de la Mer Eglise des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Fête des lumières, sanctuaire aux chandelles, Merci Marie!
17h Chapelet commenté et chanté
18h Messe aux chandelles
19h Inauguration de la crèche
19h15 Verre de l’amitié à la Maison des Pèlerins et des Paroissiens .
Paroisse Sanctuaire Notre Dame de la Mer Eglise des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sanctuairedessaintesmaries@gmail.com
English :
Festival of Lights, Candlelight Sanctuary, Merci Marie!
German :
Lichterfest, Kerzenheiligtum, Danke Maria!
Italiano :
Festival delle Luci, Santuario a lume di candela, Grazie Maria!
Espanol :
Festival de las Luces, Santuario de las Velas, ¡Gracias María!
