Merci pour ce soir Une comédie improvisée (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

Merci pour ce soir Une comédie improvisée (L'improviste)

9 Avenue de Paris Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Un anniversaire, c’est forcément mémorable…

Enfin, si on s’en souvient.

Camille a passé une superbe soirée. Le seul problème, c’est que ses souvenirs sont flous. Très flous. Trop d’émotion, trop d’alcool ou trop de fatigue ? Impossible à dire. Toujours est-il qu’il faut désormais reconstituer cette soirée dont il ne reste que quelques fragments.

À partir des éléments et des invités que le public va nous fournir, les comédien·ne·s donnent vie à un anniversaire aussi festif que chaotique, mêlant moments légers, conflits inattendus et grands élans d’amour.

La particularité de ce spectacle ?

L’histoire se raconte à l’envers.

Un spectacle d’improvisation drôlement renversant, proposé en partenariat avec CULTURA, qui vous fera revivre vos meilleurs souvenirs de bamboche…RDV Salle Gazeau de Cultura Centre ville à 18h30. .

