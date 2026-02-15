Merci pour ce soir Une comédie improvisée (L’improviste) Brive-la-Gaillarde
Merci pour ce soir Une comédie improvisée (L’improviste) Brive-la-Gaillarde samedi 21 février 2026.
Merci pour ce soir Une comédie improvisée (L’improviste)
9 Avenue de Paris Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Un anniversaire, c’est forcément mémorable…
Enfin, si on s’en souvient.
Camille a passé une superbe soirée. Le seul problème, c’est que ses souvenirs sont flous. Très flous. Trop d’émotion, trop d’alcool ou trop de fatigue ? Impossible à dire. Toujours est-il qu’il faut désormais reconstituer cette soirée dont il ne reste que quelques fragments.
À partir des éléments et des invités que le public va nous fournir, les comédien·ne·s donnent vie à un anniversaire aussi festif que chaotique, mêlant moments légers, conflits inattendus et grands élans d’amour.
La particularité de ce spectacle ?
L’histoire se raconte à l’envers.
Un spectacle d’improvisation drôlement renversant, proposé en partenariat avec CULTURA, qui vous fera revivre vos meilleurs souvenirs de bamboche…RDV Salle Gazeau de Cultura Centre ville à 18h30. .
9 Avenue de Paris Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Merci pour ce soir Une comédie improvisée (L’improviste)
L’événement Merci pour ce soir Une comédie improvisée (L’improviste) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-11 par Brive Tourisme