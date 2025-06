Loire-Atlantique

Mercredi 02 juillet : atelier bruitages avec La Sagesse de l’image Maison de quartier de la Bottière Nantes 2 juillet 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-02 14:00 – 16:00

Gratuit : non 7€ Prix individuel : 7€Groupe : nous contacter Tout public

L’association La Sagesse de l’image vous propose de découvrir le monde fascinant du bruitage : l’art d’enregistrer des sons pour le cinéma !L’atelier, animé par un ingénieur du son, vous met dans la peau d’un bruiteur. Son rôle est d’enregistrer de multiples sons (bruits de pas, vêtements, couverts, etc…) en synchronisation avec la vidéo.Atelier animé par un ingénieur du son, de 14h à 16h, le mercredi 02 juillet à la Maison de Quartier Bottière Prix individuel : 7€Groupe : nous contacter Déroulement de l’atelier :Présentation du métierExemples sonoresPetit entraînement auditifVisionnage de la séquenceListing des sons à enregistrerSéance de bruitagesAssemblage et mixage des sonsVisionnage de la séquence terminée Pour tout public !

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0616205265