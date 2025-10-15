Mercredi 15 octobre | Un après-midi en breton La Maison du livre Bécherel
Gratuit
Rendez-vous autour de l’exposition GWALARM
14h30 | Présentation de l’exposition
Par Erwan Hupel, professeur en langue et littérature bretonne.
En breton >> en savoir +
16h | Projection du film « Naïg ha me »
Portrait de l’écrivaine bretonne Naîg Rozmor, une femme libre, courageuse
et inspirante. Réalisé par Claire Villalon.
Durée 50 minutes | Breton sous-titré français
La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine