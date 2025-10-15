Mercredi 15 octobre | Un après-midi en breton Maison du livre Bécherel Bécherel

Mercredi 15 octobre | Un après-midi en breton Maison du livre Bécherel Bécherel mercredi 15 octobre 2025.

Mercredi 15 octobre | Un après-midi en breton Maison du livre Bécherel Bécherel Mercredi 15 octobre, 14h30 gratuit

Rendez-vous autour de l’exposition Gwalarm

14h30 | Présentation de l’exposition

Par Erwan Hupel, professeur en langue et littérature bretonne.

En breton >> en savoir +

16h | Projection du film « Naïg ha me »

Portrait de l’écrivaine bretonne Naîg Rozmor, une femme libre, courageuse

et inspirante. Réalisé par Claire Villalon.

Durée 50 minutes | Breton sous-titré français

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T17:00:00.000+02:00

1

02.99.66.65.65

Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine