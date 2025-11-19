Mercredi 19 novembre à Ici Demain festival FGO-Barbara Paris

ELLE EN ÉTÉ

Elle en été écrit son journal intime à travers une musique qui danse entre soft rock et pop. Elle nous invite dans son espace avec mélancolie et sincérité, s’inspirant des Smashing Pumpkins, beabadoobee, Vanessa Paradis… Une voix sans filtre sur un fond garage qui laisse un goût de fraise.

EPAL

Epal, jeune artiste française, propose un univers intime mêlant piano vaporeux, basses profondes et voix envoûtante. Inspirée par la chanson française de son enfance, elle crée des textes sincères et puissants. Son style, à la fois doux et intense, révèle une identité artistique unique, sensible et en perpétuelle évolution, entre tradition et modernité.

GAËLLE JOLY

Gaëlle Joly est une chanteuse et autrice-compositrice qui évolue entre néo-soul et indie pop. Inspirée par FKA Twigs, Amy Winehouse, Solange ou encore Jacques Brel, elle façonne des sonorités brutes et envoûtantes. Sur scène, parfois accompagnée de sa guitare, elle privilégie l’instant et l’émotion portés par ses textes en français. Actuellement en pleine préparation de ses premiers projets solo, elle construit un univers qui lui ressemble, où chacun peut trouver un écho à sa propre histoire.

JULIETTE MAGNEVASOA

Juliette Magnevasoa, chanteuse d’origine malgache adoptée enfant, tisse une musique intime et universelle. Après 10 ans de scène avec Pauline & Juliette et des soutiens prestigieux (Cabrel, Bona…), elle sort La Playa en 2024 avec Blundetto, salué par la critique. En juillet 2025 paraît son premier EP Routines, succès qui confirme son voyage poétique et organique.

MOERA JUNE

Artiste parisien originaire de Poitiers, débute la guitare à 5 ans. Après avoir accompagné plusieurs musiciens, il développe son projet solo. Sous le nom Nytrom, il sort deux EPs avant de rejoindre le label Low Wood. En 2025, il dévoile TOPIC, un EP mêlant textures organiques et digitales, marqué par une grande sincérité émotionnelle.

MOLLI

Molli est un duo de nerds né d’une amitié de lycée. En passant tout leur temps à retourner les samplers, les synthés, et en écrivant sur leur vie, la recette s’est imposée d’elle-même. C’est donc entre chanson française, sonorités hip-hop et musique électronique que le projet a pris vie. Après plusieurs années passées en studio, au milieu des machines, le groupe s’ouvre à la scène pour commencer à partager ses créations.

STEVE IBRAHIM

Steve Ibrahim, artiste parisien auteur-compositeur, interprète et producteur, puise son inspiration dans l’indie, la folk et le R&B alternatif. Formé à la basse dès l’enfance, il développe sa musicalité à l’église puis en duo avec Yaïr. En avril 2025, il lance sa carrière solo avec le single Le Bleu du Ciel, révélant un univers sensible et personnel.

RAIMUNDAAAAAA

Originaire de la vallée de Chevreuse, Alexis débute au théâtre avant de lancer son projet musical Raimundaaaaaa, inspiré du prénom de sa grand-mère. Puisant chez Katerine, Flavien Berger, La Femme ou Feu Chatterton, il propose des chansons rétro-pop aux accents électro, disco et techno, mêlant récits simples ou surréalistes avec une touche décalée.

Premier jour du festival Ici Demain à FGO-Barbara, venez profitez des deux scènes pour découvrir en live le futur de la scène pop : Elle en été + Epal + Gaëlle Joly + Juliette Magnevasoa + Moera June + Molli + Raimundaaaaaa + Steve Ibrahim

Le mercredi 19 novembre 2025

de 19h30 à 23h30

payant Public adultes.

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018