Mercredi à la campagne à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen 16 juillet 2025 09:30

Mercredi à la campagne à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt Mercredi 16 juillet, 09h30 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Repas : 10€

Balade en chariot attelé : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-16T09:30:00 – 2025-07-16T18:00:00

Fin : 2025-07-16T09:30:00 – 2025-07-16T18:00:00

Au programme :

A 9h30 :

promenade guidée à pied autour de Kutzenhausen avec présentation rapide du village, sur inscription.

Balade en chariot attelé avec guide, sur inscription car places limitées. 10€/personne.

A midi, le plat-phare de la Maison Rurale : les “Dampfnuddle” de Joséphine, potage aux légumes, compotes de pommes et fruits, café/tisane. Sur réservation, 10€/personne.

A 14h, visite guidée de la Maison Rurale et découverte de l’exposition « Sur son 31, l’Elsass Rock s’invite en Outre-Forêt. De la tradition à la modernité avec Geht’s In ! »

A 16h : Dégustation de recettes du Kleenderfel de Weyersheim

*****

Possibilité de ne participer qu’au programme de l’après-midi.

Inscription obligatoire pour la randonnée, la balade en chariot attelé et le repas de midi au plus tard le lundi précédant l’animation : contact@maison-rurale.fr ou 03 88 80 53 00

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-rurale.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@maison-rurale.fr »}]

Tous les mercredis, du 16 juillet au 27 août, prenez part à une journée exceptionnelle avec les “Mercredis à la campagne” dans une ambiance authentique et conviviale ! campagne balade

mrof