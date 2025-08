Mercredi à la campagne Kutzenhausen

Mercredi à la campagne Kutzenhausen mercredi 30 juillet 2025.

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-30 09:30:00

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Journée authentique à la ferme (visites, repas et animations) et de (re)découverte des paysages de l’Outre-Forêt, la vie rurale et les arts et traditions populaires de la région. Sur inscription.

L’association des amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous donne rendez-vous pour les mercredis à la campagne balades guidées à pied ou en chariot attelé, repas paysan, visite guidée et animations pain, meringues ou beurre permettront aux visiteurs de passer une journée authentique à la ferme. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les paysages de l’Outre-Forêt, la vie rurale et les arts et traditions populaires de la région.

De 9h30 à 12h promenade guidée à pied autour du village, ou promenade en chariot attelé avec guide (sur réservation, dans la limite des places disponibles)

À 12h repas campagnard sur réservation

À 14h visite guidée de la Maison Rurale et de son exposition temporaire

À 16h animation pain, beurre ou meringue

Possibilité de ne participer qu’au programme de l’après-midi. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

Authentic day at the farm (visits, meals and animations) and (re)discovery of the landscapes of the Outre-Forêt, the rural life and the arts and popular traditions of the region. On registration.

German :

Authentischer Tag auf dem Bauernhof (Besichtigungen, Mahlzeiten und Animationen) und (Wieder-)Entdeckung der Landschaften des Outre-Forêt, des ländlichen Lebens und der volkstümlichen Künste und Traditionen der Region. Auf Anmeldung.

Italiano :

Giornata autentica in fattoria (visite, pasti e attività) e (ri)scoperta dei paesaggi dell’Outre-Forêt, della vita rurale e delle arti e tradizioni popolari della regione. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Auténtica jornada en la granja (visitas, comidas y actividades) y (re)descubrimiento de los paisajes del Outre-Forêt, la vida rural y las artes y tradiciones populares de la región. Inscripción obligatoria.

