Mercredi à la campagne. Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Mercredi à la campagne. Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen mercredi 20 août 2025.

Mercredi à la campagne. Mercredi 20 août, 09h30 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T09:30:00 – 2025-08-20T18:00:00

Fin : 2025-08-20T09:30:00 – 2025-08-20T18:00:00

Ces rendez-vous incontournables de la période estivale vous offrent la possibilité de découvrir ou redécouvrir les paysages pittoresques de l’Outre-Forêt, la vie rurale et les arts et traditions populaires de la région.

Au programme :

A 9h30 :

promenade guidée à pied autour de Kutzenhausen avec présentation rapide du village, sur inscription.

Balade en calèche avec guide, sur inscription car places limitées. 10€/personne. COMPLET !!!

A midi, un plat apprécié par Henri Loux (26ème réunion du Kunschthàfe) : Fricassée de poulet et pâtes, dessert, café/tisane. Sur réservation, 10€/personne.

A 14h, visite guidée de la Maison Rurale et découverte de l’exposition « Sur son 31, l’Elsass Rock s’invite en Outre-Forêt. De la tradition à la modernité avec Geht’s In ! »

A 16h, causerie du Docteur Befort : le costume alsacien dans l’assiette de H. Loux

*****

Possibilité de ne participer qu’au programme de l’après-midi.

Inscription obligatoire pour la randonnée, la balade en calèche et le repas de midi au plus tard le lundi précédant l’animation : contact@maison-rurale.fr ou 03 88 80 53 00

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/events/mercredi-a-la-campagne-7/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}] [{« link »: « mailto:contact@maison-rurale.fr »}]

Tous les mercredis, du 16 juillet au 27 août, prenez part à une journée exceptionnelle avec les “Mercredis à la campagne” dans une ambiance authentique et conviviale ! BALADE traditions

MROF