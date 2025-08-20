Mercredi à la campagne. Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen
Ces rendez-vous incontournables de la période estivale vous offrent la possibilité de découvrir ou redécouvrir les paysages pittoresques de l’Outre-Forêt, la vie rurale et les arts et traditions populaires de la région.
Au programme :
A 9h30 :
promenade guidée à pied autour de Kutzenhausen avec présentation rapide du village, sur inscription.
Balade en calèche avec guide, sur inscription car places limitées. 10€/personne. COMPLET !!!
A midi, un plat apprécié par Henri Loux (26ème réunion du Kunschthàfe) : Fricassée de poulet et pâtes, dessert, café/tisane. Sur réservation, 10€/personne.
A 14h, visite guidée de la Maison Rurale et découverte de l’exposition « Sur son 31, l’Elsass Rock s’invite en Outre-Forêt. De la tradition à la modernité avec Geht’s In ! »
A 16h, causerie du Docteur Befort : le costume alsacien dans l’assiette de H. Loux
Possibilité de ne participer qu’au programme de l’après-midi.
Inscription obligatoire pour la randonnée, la balade en calèche et le repas de midi au plus tard le lundi précédant l’animation : contact@maison-rurale.fr ou 03 88 80 53 00
Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr https://www.maison-rurale.fr/events/mercredi-a-la-campagne-7/ 03 88 80 53 00
Tous les mercredis, du 16 juillet au 27 août, prenez part à une journée exceptionnelle avec les “Mercredis à la campagne” dans une ambiance authentique et conviviale ! BALADE traditions
