Mercredi à la maison Célières BP 1298 Nouméa

Mercredi à la maison Célières
BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 800 – 800 – 800 XPF
Accompagné d’un adulte.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-08-27 09:00:00
fin : 2025-08-27 12:00:00
Date(s) :
2025-08-27
Les Mercredis Pédagogiques à la Maison Célières Une aventure ludique et créative !
BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.83.73 animatup@gmail.com
English :
Educational Wednesdays at Maison Célières: A fun and creative adventure!
German :
Les Mercredis Pédagogiques à la Maison Célières: Ein spielerisches und kreatives Abenteuer!
Italiano :
I mercoledì educativi alla Maison Célières: un’avventura divertente e creativa!
Espanol :
Miércoles pedagógicos en la Maison Célières: ¡una aventura lúdica y creativa!
