Mercredi après-midi : Goûter du petit chaperon rouge Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche
mercredi 16 septembre 2026 · Les Petites Histoures de Nancyette · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Mercredi après-midi : Goûter du petit chaperon rouge
Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-10-14 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14
Le mercredi c’est goûter des enfants avec jeux et dessins à volonté.
Nancyette prépare un goûter réconfortant dans son espace cosy où les enfants auront le choix de dessiner librement, jouer ou colorier des petits personnages féeriques à emporter à la maison !
Pour les enfants de 3 à 8 ans.
Tarif : 6€ / enfant.
Inscription recommandée, places limitées. .
Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
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English : Mercredi après-midi : Goûter du petit chaperon rouge
L’événement Mercredi après-midi : Goûter du petit chaperon rouge Uzerche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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