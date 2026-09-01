Mercredi après-midi : Goûter du petit chaperon rouge Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche

Informations pratiques

Uzerche

Mercredi après-midi : Goûter du petit chaperon rouge

Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-10-14 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14

Le mercredi c’est goûter des enfants avec jeux et dessins à volonté.

Nancyette prépare un goûter réconfortant dans son espace cosy où les enfants auront le choix de dessiner librement, jouer ou colorier des petits personnages féeriques à emporter à la maison !

Pour les enfants de 3 à 8 ans.

Tarif : 6€ / enfant.

Inscription recommandée, places limitées. .

Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

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English : Mercredi après-midi : Goûter du petit chaperon rouge

L’événement Mercredi après-midi : Goûter du petit chaperon rouge Uzerche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze