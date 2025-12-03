Mercredi au club Nature Autour du Feu Lieu dit Les Chaumettes Retournac
Lieu dit Les Chaumettes Bionheur en Herbe Retournac Haute-Loire
Tarif :
Apprends à allumer le feu. Cuisinons autour du feu. inscription journée et/ou demi journée. Pensez a prévoir des habits adaptés à la saison et des vêtements de rechange.
Lieu dit Les Chaumettes Bionheur en Herbe Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bionheur.en.herbe@gmail.com
English :
Learn how to light a fire. Let’s cook around the fire. Full-day and/or half-day registration. Remember to bring appropriate seasonal clothing and a change of clothes.
German :
Lerne, wie man ein Feuer anzündet. Kochen wir um das Feuer herum. Anmeldung für einen ganzen und/oder halben Tag. Denken Sie an der Jahreszeit angepasste Kleidung und Kleidung zum Wechseln.
Italiano :
Impariamo ad accendere il fuoco. Cuciniamo intorno al fuoco. Prenotazioni per l’intera giornata e/o mezza giornata. Ricordate di portare un abbigliamento adatto alla stagione e un cambio di vestiti.
Espanol :
Aprende a encender un fuego. Cocinemos alrededor del fuego. Reservas de día completo y/o medio día. Recuerde traer ropa adecuada para la temporada y una muda.
L’événement Mercredi au club Nature Autour du Feu Retournac a été mis à jour le 2025-11-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire