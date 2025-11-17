Mercredi au club Nature Balade avec les Anes Lieu dit Les Chaumettes Retournac
Viens randonner en compagnie des ânes. Apprends à les guider et les soigner. inscription journée et/ou demi journée. Pensez a prévoir des habits adaptés à la saison et des vêtements de rechange.
Lieu dit Les Chaumettes Bionheur en Herbe Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bionheur.en.herbe@gmail.com
Come and hike with the donkeys. Learn to guide and care for them. Full-day and/or half-day registration. Remember to bring clothes suitable for the season and a change of clothes.
Komm und wandere in Begleitung von Eseln. Lerne, sie zu führen und zu pflegen. Anmeldung für einen ganzen und/oder halben Tag. Bitte denken Sie an der Jahreszeit angepasste Kleidung und Kleidung zum Wechseln.
Venite a fare un’escursione con gli asini. Imparate a guidarli e ad accudirli. Prenotazioni di un’intera giornata e/o di mezza giornata. Non dimenticate di portare un abbigliamento adatto alla stagione e un cambio di vestiti.
Ven a pasear con los burros. Aprenda a guiarlos y cuidarlos. Reservas de jornada completa y/o media jornada. No olvide traer ropa adecuada para la estación y una muda.
L’événement Mercredi au club Nature Balade avec les Anes Retournac a été mis à jour le 2025-11-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire