Mercredi au club Nature Sur les traces des animaux Lieu dit Les Chaumettes Retournac

Lieu dit Les Chaumettes Bionheur en Herbe Retournac Haute-Loire
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Partons à la recherche des traces et indices laissés par les animaux du petit bois. inscription journée et/ou demi journée. Pensez a prévoir des habits adaptés à la saison et des vêtements de rechange.
Lieu dit Les Chaumettes Bionheur en Herbe Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bionheur.en.herbe@gmail.com
English :
Let’s go in search of the tracks and clues left by the animals in the little woods. Full-day and/or half-day registration. Remember to bring appropriate seasonal clothing and a change of clothes.
German :
Gehen wir auf die Suche nach Spuren und Hinweisen, die von den Tieren des kleinen Waldes hinterlassen wurden. Anmeldung für einen ganzen und/oder halben Tag. Bitte denken Sie an der Jahreszeit angepasste Kleidung und Kleidung zum Wechseln.
Italiano :
Andiamo alla ricerca delle tracce e degli indizi lasciati dagli animali nel piccolo bosco. Iscrizione all’intera giornata e/o alla mezza giornata. Ricordarsi di portare abiti adatti alla stagione e un cambio di vestiti.
Espanol :
Vamos en busca de las huellas y pistas dejadas por los animales en el bosquecillo. Inscripción de día completo y/o medio día. Recuerda traer ropa adecuada para la época del año y una muda.
