Mercredi au club Nature Sur les traces des animaux Lieu dit Les Chaumettes Retournac

Mercredi au club Nature Sur les traces des animaux

Lieu dit Les Chaumettes Bionheur en Herbe Retournac Haute-Loire

Partons à la recherche des traces et indices laissés par les animaux du petit bois. inscription journée et/ou demi journée. Pensez a prévoir des habits adaptés à la saison et des vêtements de rechange.

Lieu dit Les Chaumettes Bionheur en Herbe Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bionheur.en.herbe@gmail.com

English :

Let’s go in search of the tracks and clues left by the animals in the little woods. Full-day and/or half-day registration. Remember to bring appropriate seasonal clothing and a change of clothes.

German :

Gehen wir auf die Suche nach Spuren und Hinweisen, die von den Tieren des kleinen Waldes hinterlassen wurden. Anmeldung für einen ganzen und/oder halben Tag. Bitte denken Sie an der Jahreszeit angepasste Kleidung und Kleidung zum Wechseln.

Italiano :

Andiamo alla ricerca delle tracce e degli indizi lasciati dagli animali nel piccolo bosco. Iscrizione all’intera giornata e/o alla mezza giornata. Ricordarsi di portare abiti adatti alla stagione e un cambio di vestiti.

Espanol :

Vamos en busca de las huellas y pistas dejadas por los animales en el bosquecillo. Inscripción de día completo y/o medio día. Recuerda traer ropa adecuada para la época del año y una muda.

