Mercredi au club Nature Viens aider les oiseaux à passer l’hiver Lieu dit Les Chaumettes Retournac

Mercredi au club Nature Viens aider les oiseaux à passer l’hiver

Lieu dit Les Chaumettes Bionheur en Herbe Retournac Haute-Loire

Boule à graisse et nichoir pour oiseaux. Reconnais les chants des oiseaux. inscription journée et/ou demi journée. Pensez a prévoir des habits adaptés à la saison et des vêtements de rechange.

Lieu dit Les Chaumettes Bionheur en Herbe Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bionheur.en.herbe@gmail.com

English :

Grease ball and birdhouse. Recognize bird songs. Full-day and/or half-day registration. Remember to bring clothes suitable for the season and a change of clothes.

German :

Fettkugel und Nistkasten für Vögel. Erkenne die Gesänge der Vögel. Anmeldung für einen ganzen und/oder halben Tag. Denke an der Jahreszeit angepasste Kleidung und Kleidung zum Wechseln.

Italiano :

Trappola e casetta per uccelli. Riconoscere il canto degli uccelli. Iscrizione all’intera giornata e/o alla mezza giornata. Ricordarsi di portare abiti adatti alla stagione e un cambio di vestiti.

Espanol :

Trampa de grasa y pajarera. Reconocer el canto de los pájaros. Inscripción para jornada completa y/o media jornada. Recuerde traer ropa adecuada para la temporada y una muda.

