Mercredi au jardin atelier participatif dessin botanique

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Atelier participatif dans le jardin du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Depuis 2025, Ronan, le jardinier du Domaine du Gasseau, vous propose de nouvelles animations dans le jardin les ateliers participatifs des mercredis au jardin ! À cette occasion, venez découvrir et participer à la vie de cet espace de 1500 m² dédié aux plantes et tourné vers la permaculture !

Programme

– 29/04 travail du sol en permaculture avec José Bazurto, permaculteur à Piacé

– 27/05 plantation d’aromatiques

– 24/06 dessin botanique avec Thierry Auregan, plasticien et art thérapeute (matériel fourni)

Gratuit, sur inscription à la boutique du Domaine du Gasseau ou au 02 43 34 34 44, places limitées.

Pensez à apporter vos gants ! .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Participatory garden workshop at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Mercredi au jardin atelier participatif dessin botanique Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles