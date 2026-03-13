Mercredi au jardin atelier participatif travail du sol en permaculture Saint-Léonard-des-Bois
Mercredi au jardin atelier participatif travail du sol en permaculture Saint-Léonard-des-Bois mercredi 29 avril 2026.
Mercredi au jardin atelier participatif travail du sol en permaculture
Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Atelier participatif dans le jardin du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !
Depuis 2025, Ronan, le jardinier du Domaine du Gasseau, vous propose de nouvelles animations dans le jardin les ateliers participatifs des mercredis au jardin ! À cette occasion, venez découvrir et participer à la vie de cet espace de 1500 m² dédié aux plantes et tourné vers la permaculture !
Programme
– 29/04 travail du sol en permaculture avec José Bazurto, permaculteur à Piacé
– 27/05 plantation d’aromatiques
– 24/06 dessin botanique avec Thierry Auregan, plasticien et art thérapeute (matériel fourni)
Gratuit, sur inscription à la boutique du Domaine du Gasseau ou au 02 43 34 34 44, places limitées.
Pensez à apporter vos gants ! .
Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr
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English :
Participatory garden workshop at Domaine du Gasseau in Saint-Léonard-des-Bois!
L’événement Mercredi au jardin atelier participatif travail du sol en permaculture Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles