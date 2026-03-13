Mercredi au jardin la biodiversité au coeur du potager

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir le jardin du Domaine du Gasseau à l’occasion d’une visite guidée !

En compagnie de Ronan, le jardinier, découvrez le jardin du Gasseau, espace de 1500 m² dédié aux plantes et tourné vers la permaculture lors de 6 visites thématiques !

Le Domaine du Gaseau se trouve à Saint-Léonard-des-Bois, au cœur des Alpes Mancelles.

Sur inscription au 02 43 34 34 44. 12 personnes maximum.

Programme 2026

– 8/07 La biodiversité au coeur du potager avec le Parc Naturel et Géoparc Normandie Maine

– 29/07 Le jardin forêt

– 5/08 La permaculture

– 12/08 Plantes médicinales

– 19/08 Le jardin forêt

– 26/08 Plantes médicinales .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Domaine du Gasseau garden on a guided tour!

L’événement Mercredi au jardin la biodiversité au coeur du potager Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles