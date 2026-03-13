Mercredi au jardin la biodiversité au coeur du potager Saint-Léonard-des-Bois
Mercredi au jardin la biodiversité au coeur du potager Saint-Léonard-des-Bois mercredi 8 juillet 2026.
Mercredi au jardin la biodiversité au coeur du potager
Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venez découvrir le jardin du Domaine du Gasseau à l’occasion d’une visite guidée !
En compagnie de Ronan, le jardinier, découvrez le jardin du Gasseau, espace de 1500 m² dédié aux plantes et tourné vers la permaculture lors de 6 visites thématiques !
Le Domaine du Gaseau se trouve à Saint-Léonard-des-Bois, au cœur des Alpes Mancelles.
Sur inscription au 02 43 34 34 44. 12 personnes maximum.
Programme 2026
– 8/07 La biodiversité au coeur du potager avec le Parc Naturel et Géoparc Normandie Maine
– 29/07 Le jardin forêt
– 5/08 La permaculture
– 12/08 Plantes médicinales
– 19/08 Le jardin forêt
– 26/08 Plantes médicinales .
Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr
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English :
Come and discover the Domaine du Gasseau garden on a guided tour!
L’événement Mercredi au jardin la biodiversité au coeur du potager Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles