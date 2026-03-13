Mercredi au Musée Décore ton coquetier Moulin de la Blies Sarreguemines

Mercredi au Musée Décore ton coquetier

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Pour les enfants dès 5 ans (gratuit), accompagnés d’un adulte (payant au tarif réduit de 5€ ) + 5€ pour l’animation.

Venez découvrir l’atelier Décore ton coquetier !

Une animation fun et créative pour toute la famille.

Chacun personnalise son coquetier et laisse libre cours à son imagination couleurs éclatantes, motifs originaux, petits détails pleins de fantaisie.

Un moment convivial, rempli de rires et de bonne humeur, pour repartir avec une création unique et un souvenir fait main.

Sur inscription auprès du musée (dans la limite des places disponibles).Enfants

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Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

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English :

For children aged 5 and over (free), accompanied by an adult (paying reduced rate of 5? ) + 5? for the animation.

Come and discover the Decorate your egg cup workshop!

A fun and creative activity for the whole family.

Everyone gets to personalize their own eggcup, giving free rein to their imagination: bright colors, original motifs, little details full of fantasy.

It’s a convivial moment, full of laughter and good humor, and you’ll leave with a unique creation and a handmade souvenir.

Please register with the museum (subject to availability).

L’événement Mercredi au Musée Décore ton coquetier Sarreguemines a été mis à jour le 2026-03-13 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES