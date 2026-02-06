MERCREDI AU MUSÉE LA GRANDE AVENTURE DES FORMES ET DES COULEURS Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan
mercredi 4 mars 2026
MERCREDI AU MUSÉE LA GRANDE AVENTURE DES FORMES ET DES COULEURS
Musée d'Art Hyacinthe Rigaud
21 Rue Mailly
Perpignan
Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, en résolvant de petites énigmes et en observant les œuvres, les enfants découvrent les couleurs, les formes et le musée autrement.
+33 4 68 66 19 83
English :
At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, by solving little riddles and observing the works, children discover colors, shapes and the museum in a whole new way.
