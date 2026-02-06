MERCREDI AU MUSÉE LA GRANDE AVENTURE DES FORMES ET DES COULEURS Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan

MERCREDI AU MUSÉE LA GRANDE AVENTURE DES FORMES ET DES COULEURS

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

2026-03-04

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, en résolvant de petites énigmes et en observant les œuvres, les enfants découvrent les couleurs, les formes et le musée autrement.

English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, by solving little riddles and observing the works, children discover colors, shapes and the museum in a whole new way.

