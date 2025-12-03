Mercredi au Musée Noël aux Faïenceries Musée de la Faïence Sarreguemines

Mercredi au Musée Noël aux Faïenceries

Musée de la Faïence 15-17 rue Poincaré Sarreguemines Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03 11:30:00

2025-12-03

Pour les enfants à partir de 3 ans (gratuit), accompagnés d’un adulte (gratuit dans la cadre du Marché de Noël faïencier) + 5€ pour l’animation.

Quand vient le temps de Noël, le musée s’illumine et se remplit de magie …

En famille, venez plonger dans un univers plein de secrets et de féérie !

Petits et grands seront invités à écouter un conte merveilleux qui nous transporte à l’époque où les Faïenceries vivaient mille et une aventures.

Mais attention … L’histoire prend vie sous vos yeux !

De malicieux petits lutins se sont cachés dans les salles du musée saurez-vous les retrouver tous ?

Entre jeu, découverte et émerveillements, cette visite devient une véritable aventure de Noël à partager en famille.

Un moment unique où se rencontrent l’imaginaire, l’histoire et la magie des fêtes.

Inscription auprès du musée (dans la limite des places disponibles).Enfants

Musée de la Faïence 15-17 rue Poincaré Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

English :

For children aged 3 and over (free), accompanied by an adult (free as part of the Faience Christmas Market) + 5? for the animation.

When Christmas comes, the museum lights up and fills with magic…

Bring the whole family and plunge into a world full of secrets and enchantment!

Young and old are invited to listen to a marvellous tale that takes us back to a time when the Faïenceries lived a thousand and one adventures.

But watch out … The story comes to life before your very eyes!

Mischievous little goblins have hidden in the museum halls: will you be able to find them all?

Between play, discovery and wonder, this visit becomes a real Christmas adventure to share with the whole family.

A unique moment where imagination, history and holiday magic meet.

Please register with the museum (subject to availability).

German :

Für Kinder ab 3 Jahren (kostenlos), in Begleitung eines Erwachsenen (kostenlos im Rahmen des Weihnachtsmarkts für Fayencen) + 5? für die Animation.

In der Weihnachtszeit erstrahlt das Museum im Lichterglanz und wird von Magie erfüllt …

Tauchen Sie mit Ihrer Familie in eine Welt voller Geheimnisse und Zauberei ein!

Groß und Klein sind eingeladen, einer wunderbaren Geschichte zu lauschen, die uns in die Zeit zurückversetzt, als die Faïenceries tausend und ein Abenteuer erlebten.

Aber Vorsicht … Die Geschichte wird vor Ihren Augen lebendig!

In den Museumsräumen haben sich schelmische kleine Kobolde versteckt: Können Sie sie alle finden?

Zwischen Spielen, Entdecken und Staunen wird dieser Besuch zu einem echten Weihnachtsabenteuer für die ganze Familie.

Ein einzigartiger Moment, in dem Fantasie, Geschichte und der Zauber der Feste aufeinandertreffen.

Anmeldung beim Museum (im Rahmen der verfügbaren Plätze).

Italiano :

Per i bambini dai 3 anni in su (gratis), accompagnati da un adulto (gratis nell’ambito del Mercatino di Natale di maiolica) + 5? per l’animazione.

A Natale, il museo si illumina e si riempie di magia…

Portate tutta la famiglia e immergetevi in un mondo pieno di segreti e incantesimi!

Grandi e piccini sono invitati ad ascoltare un racconto meraviglioso che ci riporta al tempo in cui le Faïenceries vivevano mille e una avventura.

Ma attenzione… La storia prende vita davanti ai vostri occhi!

Piccoli folletti dispettosi si sono nascosti nelle sale del museo: riuscirete a trovarli tutti?

Con un mix di giochi, scoperte e meraviglie, questa visita diventa una vera e propria avventura natalizia da condividere con tutta la famiglia.

Un momento unico in cui fantasia, storia e magia delle feste si fondono.

Si prega di registrarsi presso il museo (soggetto a disponibilità).

Espanol :

Para niños a partir de 3 años (gratis), acompañados de un adulto (gratis en el marco del Mercado Navideño de loza) + 5? para la animación.

En Navidad, el museo se ilumina y se llena de magia…

Traiga a toda la familia y sumérjase en un mundo lleno de secretos y encanto

Grandes y pequeños están invitados a escuchar un cuento maravilloso que nos transporta a la época en que los Faïenceries vivían mil y una aventuras.

Pero atención… La historia cobra vida ante tus propios ojos

Unos duendecillos traviesos se han escondido en las salas del museo: ¿serás capaz de encontrarlos a todos?

Con una mezcla de juegos, descubrimientos y asombro, esta visita se convierte en una auténtica aventura navideña para compartir con toda la familia.

Es un momento único en el que se unen la imaginación, la historia y la magia de las fiestas.

Inscríbase en el museo (sujeto a disponibilidad).

