Mercredi au Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Venez passer une après-midi en famille au Ripaillon, lieu de vie convivial, particpatif et solidaire, ouvert à toutes et à tous pour refaire le monde !Le Ripaillon est désormais ouvert le 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires) avec la BricoLowtech.Au programme :- couture pour réparer nos vêtements et pour des projets créatifs du Ripaillon- préparation du goûter avec les enfants- jeux de société- aménagement de l’espaceProchaines ouverture :- mercredi 11 février de 14h30 à 17h30- mercredi 11 mars de 14h30 à 17h30- mercredi 25 mars de 14h30 à 17h30Bienvenue à toutes et à tous

Le Ripaillon Nantes 44200

06 61 28 52 25



