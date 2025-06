Mercredi Bargemone – La Bargemone Saint-Cannat 18 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Mercredi Bargemone Du 18/06 au 20/08/2025, tous les mercredis de 19h à 23h. La Bargemone Domaine Bargemone Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-18 19:00:00

fin : 2025-08-20 23:00:00

Date(s) :

2025-06-18

Les Mercredis Bargemone sont des soirées estivales conviviales au Domaine Bargemone à Saint-Cannat, mêlant vins bio, cuisine du monde entier, musique live et coucher de soleil sur les vignes.

Un moment de Provence, entre amis ou en famille. La simplicité de la convivialité, dans notre tout nouvel espace extérieur. Dégustez nos vins tous certifiés Agriculture Biologique .

La Bargemone Domaine Bargemone

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Mercredis Bargemone are convivial summer evenings at Domaine Bargemone in Saint-Cannat, combining organic wines, cuisine from around the world, live music and sunsets over the vines.

German :

Die Mercredis Bargemone sind gesellige Sommerabende auf der Domaine Bargemone in Saint-Cannat, bei denen Bio-Weine, Speisen aus aller Welt, Live-Musik und Sonnenuntergänge über den Weinbergen miteinander kombiniert werden.

Italiano :

Les Mercredis Bargemone sono serate estive conviviali al Domaine Bargemone di Saint-Cannat, che combinano vini biologici, cucina da tutto il mondo, musica dal vivo e tramonti sulle vigne.

Espanol :

Les Mercredis Bargemone son agradables veladas de verano en el Domaine Bargemone, en Saint-Cannat, que combinan vinos ecológicos, cocina de todo el mundo, música en directo y puestas de sol sobre los viñedos.

L’événement Mercredi Bargemone Saint-Cannat a été mis à jour le 2025-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence