Mercredi c’est distillerie Distillerie / Château Lartigue-Cèdres Croignon

Informations pratiques

Croignon

Mercredi c’est distillerie

Distillerie / Château Lartigue-Cèdres 516 Route de la Brune Croignon Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Le Château Lartigue Cèdres vous accueille le mercredi soir en été pour vous faire découvrir les produits (vins et spiritueux) et la propriété en toute convivialité. Dès 18 h, embarquez pour une visite et dégustation de cocktail (sur réservation). Puis, à 19 h, une soirée bucolique type guinguette vous permet de profiter de la fin de journée vins, cocktails, restauration, animation musicale… Il est conseillé de réserver par téléphone. .

Distillerie / Château Lartigue-Cèdres 516 Route de la Brune Croignon 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 10 28 chateaulartigue2@orange.fr

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English : Mercredi c’est distillerie

L’événement Mercredi c’est distillerie Croignon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de l’Entre-deux-Mers