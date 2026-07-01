Mercredi c’est distillerie Distillerie / Château Lartigue-Cèdres Croignon
mercredi 15 juillet 2026 · Distillerie / Château Lartigue-Cèdres · Croignon
Informations pratiques
Croignon
Mercredi c’est distillerie
Distillerie / Château Lartigue-Cèdres 516 Route de la Brune Croignon Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Le Château Lartigue Cèdres vous accueille le mercredi soir en été pour vous faire découvrir les produits (vins et spiritueux) et la propriété en toute convivialité. Dès 18 h, embarquez pour une visite et dégustation de cocktail (sur réservation). Puis, à 19 h, une soirée bucolique type guinguette vous permet de profiter de la fin de journée vins, cocktails, restauration, animation musicale… Il est conseillé de réserver par téléphone. .
Distillerie / Château Lartigue-Cèdres 516 Route de la Brune Croignon 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 10 28 chateaulartigue2@orange.fr
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English : Mercredi c’est distillerie
L’événement Mercredi c’est distillerie Croignon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de l’Entre-deux-Mers