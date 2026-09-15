Mercredi c’est ludo Palais des Congrès Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Mercredi c’est ludo

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Nouveau rendez-vous proposé par la ludothèque.

Venez jouer dans le hall du premier étage au Palais des congrès. Anne, Cathy et Noémie, vos ludothécaires, aménagent des espaces de jeux : un espace bébé, un espace imitation et un espace jeux de société.

Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous !

N’oubliez pas, vous avez la possibilité de réserver et venir récupérer vos jeux préférés les mercredis et samedis. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Mercredi c’est ludo

L’événement Mercredi c’est ludo Parthenay a été mis à jour le 2026-09-11 par CC Parthenay Gâtine