Mercredi c’est ludo spécial vacances Palais des Congrès Parthenay

Mercredi c’est ludo spécial vacances

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Venez jouer dans le hall du premier étage au Palais des congrès. Anne, Cathy et Noémie, vos ludothécaires, aménagent des espaces de jeux un espace bébé, un espace imitation et un espace jeux de société.

Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous !

N’oubliez pas, vous avez la possibilité de réserver et venir récupérer vos jeux préférés les mercredis et samedis. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mercredi c’est ludo spécial vacances Parthenay a été mis à jour le 2026-01-07 par CC Parthenay Gâtine