Mercredi, c’est patrimoine ! Collage d’archi Place Saint Louis Périgueux
Mercredi, c’est patrimoine ! Collage d’archi Place Saint Louis Périgueux mercredi 22 octobre 2025.
Mercredi, c’est patrimoine ! Collage d’archi
Place Saint Louis Maison du Pâtissier Périgueux Dordogne
Tarif : – – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Mercredi c’est patrimoine découvrez l’histoire et les légendes de la ville par ses monuments, puis coupez et collez des vues de Périgueux pour créer votre propre carte postale.
RDV Maison du Pâtissier, place Saint-Louis.
Durée 1h .
Place Saint Louis Maison du Pâtissier Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
English : Mercredi, c’est patrimoine ! Collage d’archi
German : Mercredi, c’est patrimoine ! Collage d’archi
Italiano :
Espanol : Mercredi, c’est patrimoine ! Collage d’archi
L’événement Mercredi, c’est patrimoine ! Collage d’archi Périgueux a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Communal de Périgueux