Mercredi, c’est patrimoine Enigme à Gamenson Côté Médiathèque Pierre-Fanlac Périgueux

Côté Médiathèque Pierre-Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Venez mener l’enquête au Parc Gamenson en décodant des énigmes successives vous révélant l’histoire étonnante de cet espace ombragé et propice à la biodiversité.
À partir de 4 ans. Accompagnement obligatoire d’un adulte pour les mineurs.
Réservation obligatoire.
1h Tarifs de 0 à 4 €
Rendez-vous à l’entrée du Parc Gamenson (à côté de la Médiathèque Pierre-Fanlac) .
Côté Médiathèque Pierre-Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
