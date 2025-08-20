Mercredi, c’est patrimoine Enigme à Gamenson Côté Médiathèque Pierre-Fanlac Périgueux

Mercredi, c’est patrimoine Enigme à Gamenson Côté Médiathèque Pierre-Fanlac Périgueux mercredi 20 août 2025.

Mercredi, c’est patrimoine Enigme à Gamenson

Côté Médiathèque Pierre-Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Venez mener l’enquête au Parc Gamenson en décodant des énigmes successives vous révélant l’histoire étonnante de cet espace ombragé et propice à la biodiversité.

À partir de 4 ans. Accompagnement obligatoire d’un adulte pour les mineurs.

Réservation obligatoire.

1h Tarifs de 0 à 4 €

Rendez-vous à l’entrée du Parc Gamenson (à côté de la Médiathèque Pierre-Fanlac) .

Côté Médiathèque Pierre-Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

English : Mercredi, c’est patrimoine Enigme à Gamenson

German : Mercredi, c’est patrimoine Enigme à Gamenson

Italiano :

Espanol : Mercredi, c’est patrimoine Enigme à Gamenson

L’événement Mercredi, c’est patrimoine Enigme à Gamenson Périgueux a été mis à jour le 2025-07-12 par OT Communal de Périgueux