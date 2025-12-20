Mercredi, c’est patrimoine ! Paysage de gouache Centre culturel La Visitation Périgueux
Mercredi, c’est patrimoine ! Paysage de gouache
Centre culturel La Visitation 5 rue Littré Périgueux Dordogne
Inspirés par l’exposition Périgueux d’après nature , venez créer avec l’artiste Placid un paysage original sur le motif périgourdin.
En partenariat la Compagnie Ouïe/Dire. Réservation et billetterie Office de tourisme de Périgueux .
Centre culturel La Visitation 5 rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
