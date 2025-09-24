Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Paul Abadie Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Paul Abadie Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 24 septembre 2025.

Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Paul Abadie

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Mercredi c’est patrimoine Après la découverte de l’exposition sur la BD sur l’architecte de la renaissance de la cathédrale Saint-Front au XIXe siècle, Paul Abadie, les familles pourront créer leur propre histoire dessinée grâce à un flip book qui permettra de l’animer.

Médiathèque Pierre Fanlac

Durée 1h .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12 accueil@destination-perigueux.fr

English : Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Paul Abadie

German : Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Paul Abadie

Italiano :

Espanol : Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Paul Abadie

L’événement Mercredi, c’est patrimoine ! Sur les traces de Paul Abadie Périgueux a été mis à jour le 2025-08-08 par OT Communal de Périgueux