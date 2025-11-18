Mercredi c’est spectacle Boréale

44A rue des Carrières Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-12 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Spectacle musical immersif fait de projections animées livre avec beaucoup de lyrisme et de poésie le secret de l’apparition des aurores boréales. Conçu pour le très jeune public, ce conte philosophique initiatique en forme d’aventure hors du temps raconte le voyage entrepris à la découverte du Grand Nord par un petit chien et une jeune ourse, orphelins bien décidés à percer le mystère des mystérieuses lumières qui éclairent le ciel de ces contrées glacées. .

44A rue des Carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 91 14 pins@csc-haguenau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mercredi c’est spectacle Boréale Haguenau a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau