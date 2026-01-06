Mercredi c’est spectacle Märchenwald La forêt des contes

44A rue des Carrières Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Avec le spectacle Märchenwald La forêt des contes , la compagnie ABOUDBRAS souhaite transmettre son rapport affectif à la langue allemande et aux contes des frères Grimm qui ont bercé l’enfance de l’artiste franco-allemande Jessica Blanc, car c’est dans cette intimité de la langue que se révèle aussi sa beauté. Le spectacle a été conçu dans un dialogue vivant entre les langues des deux comédiens, pour faire entendre la musicalité de chaque langue et pour permettre la compréhension des différents récits par un public franco-allemand ou par des français apprenant l’allemand (ou des allemands apprenant le français). .

44A rue des Carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 91 14 pins@csc-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mercredi c’est spectacle Märchenwald La forêt des contes Haguenau a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau