Mercredi, c’est sport Théâtre Boris-Vian Couëron samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 17:00 – 18:00

Gratuit : non 5 € En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Sur scène, ça sent les bonbons et les maillots mouillés et le sport y est gentiment moqué. Un petit jardin est le théâtre d’une joute verbale attendrissante et pleine d’humour, dans laquelle s’affrontent Zouz et sa maman : elle exige qu’il se mette au sport le mercredi, lui, rétorque qu’il n’aime pas le sport. Pourtant, il « faut » bouger argue la mère qui de toute façon travaille le mercredi… Dans ce décor vivant où même les objets obéissent à l’injonction du mouvement, Zouz ose le contre-pied et propose la différence de penser comme seule médaille. Barbaque CompagnieSamedi 15 novembre – 17hThéâtre d’objetsEn famille dès 7 ans – Durée 45min

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220

02 40 38 58 80 http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/ culture@mairie-coueron.fr