Mercredi créatif avec Manufactory – Manufactory Le Havre, 21 mai 2025 10:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Mercredi créatif avec Manufactory Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-05-21 10:00:00

fin : 2025-05-21 12:00:00

2025-05-21

Tous les mercredis, Manufactory propose des ateliers créatifs

Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling… et bien d’autres encore ! Ces ateliers permettront de découvrir différentes techniques et support ! Différents ateliers créatifs viendront compléter l’offre pour réaliser d’autres objets et d’autres techniques.

Cette semaine, un mercredi créatif « Fleurs en papiers »

Pour les enfants, à partir de 6 ans Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Manufactory 115 Rue Richelieu

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Mercredi créatif avec Manufactory

Every Wednesday, Manufactory offers creative workshops:

Painting lab, scrapbooking, origami, quilling… and much more! These workshops will enable you to discover different techniques and media! Other creative workshops will complete the offer to create other objects and techniques.

This week, a creative Wednesday: « Paper flowers »

For children aged 6 and over Duration: 2h

Reservations essential, number of places limited

German :

Jeden Mittwoch bietet Manufactory kreative Workshops an:

Mal-Labor, Scrapbooking, Origami, Quilling… und vieles mehr! In diesen Workshops können Sie verschiedene Techniken und Medien kennenlernen! Verschiedene Kreativ-Workshops werden das Angebot ergänzen, um weitere Objekte und Techniken herzustellen.

Diese Woche: ein kreativer Mittwoch « Blumen aus Papier »

Für Kinder, ab 6 Jahren Dauer: 2 Std

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen

Italiano :

Manufactory offre laboratori creativi ogni mercoledì:

Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling… e molto altro ancora! Questi laboratori vi daranno la possibilità di scoprire tecniche e supporti diversi! Altri laboratori creativi si aggiungeranno alla gamma per aiutarvi a realizzare altri oggetti e tecniche.

Questa settimana, un mercoledì creativo: « Fiori di carta »

Per bambini dai 6 anni in su Durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria, numero di posti limitato

Espanol :

Todos los miércoles, Manufactory ofrece talleres creativos:

Laboratorio de pintura, scrapbooking, origami, quilling… ¡y mucho más! Estos talleres le permitirán descubrir diferentes técnicas y soportes Otros talleres creativos se irán añadiendo a la oferta para ayudarle a realizar otros objetos y técnicas.

Esta semana, un miércoles creativo « Flores de papel »

Para niños a partir de 6 años Duración: 2 horas

Imprescindible reservar, número de plazas limitado

