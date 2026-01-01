Mercredi créatif avec Manufactory Manufactory Le Havre
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-07 10:00:00
fin : 2026-01-07 12:00:00
2026-01-07
Tous les mercredis, Manufactory propose des ateliers créatifs
Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling… et bien d’autres encore ! Ces ateliers permettront de découvrir différentes techniques et support ! Différents ateliers créatifs viendront compléter l’offre pour réaliser d’autres objets et d’autres techniques.
Cette semaine, un mercredi créatif laine cardée
Pour les enfants, à partir de 6 ans Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
