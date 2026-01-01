Mercredi créatif avec Manufactory Manufactory Le Havre

Mercredi créatif avec Manufactory

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-01-28 12:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Tous les mercredis, Manufactory propose des ateliers créatifs

Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling… et bien d’autres encore ! Ces ateliers permettront de découvrir différentes techniques et support ! Différents ateliers créatifs viendront compléter l’offre pour réaliser d’autres objets et d’autres techniques.

Cette semaine, un mercredi créatif création artistique peinture

Pour les enfants, à partir de 6 ans Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredi créatif avec Manufactory

L’événement Mercredi créatif avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie