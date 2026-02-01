Mercredi créatif carte à planter

16 Rue de la République Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Créez et décorez votre carte ensemencée, à offrir ou à garder pour vous. Atelier à partir 6 ans, les enfants doivent être accompagnés.

Une fois plantée, vous pourrez voir apparaître de jolies fleurs des champs. .

16 Rue de la République Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create and decorate your own seeded card, to give as a gift or keep for yourself. Once planted, you’ll be able to see pretty field flowers appear.

L’événement Mercredi créatif carte à planter Bellegarde a été mis à jour le 2026-01-15 par ADRT45