Mercredi créatif carte à planter Bellegarde
Mercredi créatif carte à planter Bellegarde mercredi 18 février 2026.
Mercredi créatif carte à planter
16 Rue de la République Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 15:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Créez et décorez votre carte ensemencée, à offrir ou à garder pour vous. Atelier à partir 6 ans, les enfants doivent être accompagnés.
Une fois plantée, vous pourrez voir apparaître de jolies fleurs des champs. .
16 Rue de la République Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Create and decorate your own seeded card, to give as a gift or keep for yourself. Once planted, you’ll be able to see pretty field flowers appear.
