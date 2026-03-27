Mercredi créatif du Moulin Moulin d’Eymet Eymet
Mercredi créatif du Moulin Moulin d’Eymet Eymet mercredi 8 avril 2026.
Mercredi créatif du Moulin
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Le Moulin d’Eymet vous propose un atelier créatif avec de la couture, de la peinture, du bricolage, ou encore du surcyclage…
Sur réservation. .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Mercredi créatif du Moulin
L’événement Mercredi créatif du Moulin Eymet a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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