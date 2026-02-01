Mercredi de la Loire de la source à l’océan à St Mathurin sur Loire Loire-Authion
Mercredi de la Loire de la source à l’océan à St Mathurin sur Loire
20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Entre Angers et Saumur. Voyagez de la source de la Loire à l’océan, reconstituez le fleuve en 3D. Jouez, découvrez les paysages, la faune et la flore. Une aventure ludique ! Rendez-vous à Loire Odyssée .
20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
