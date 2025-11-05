Mercredi de l’industrie UIMM Agence DIJON NORD Dijon

Mercredi de l’industrie UIMM Agence DIJON NORD Dijon mercredi 5 novembre 2025.

Mercredi de l’industrie UIMM Mercredi 5 novembre, 13h00 Agence DIJON NORD Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T13:00:00+01:00 – 2025-11-05T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T13:00:00+01:00 – 2025-11-05T15:00:00+01:00

Retrouvez des experts du secteur Industrie un mercredi après-midi chaque mois pour découvrir les métiers, les technologies et les filières de formation de l’industrie. Qu’est-ce que l’industrie ? Quels sont ses métiers ? Quelles formations pour y accéder ?

Pour répondre à ces questions, nous vous donnons rendez-vous un mercredi après-midi chaque mois pour découvrir de façon ludique et pratique les métiers, les technologies et les filières de formation de l’industrie. 2H pour explorer un secteur

Agence DIJON NORD 21000 Dijon Dijon 21000 La Toison d’Or Côte-d’Or Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/460330 »}]

Retrouvez des experts du secteur Industrie un mercredi après-midi chaque mois pour découvrir les métiers, les technologies et les filières de formation de l’industrie. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution