AGENDA · Villeneuve-de-la-Raho
MERCREDI DES COPAINS CLOSING CLASSE AU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho
vendredi 11 septembre 2026 · Villeneuve-de-la-Raho
Informations pratiques
Villeneuve-de-la-Raho
MERCREDI DES COPAINS CLOSING CLASSE AU CAP DE FOUSTE
1 D39 Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 00:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Dresscode: Elegance & chic Sur réservation.
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1 D39 Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 91 04
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English :
Dress Code: Elegance & Chic. Reservations required.
L’événement MERCREDI DES COPAINS CLOSING CLASSE AU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME