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MERCREDI DES COPAINS CLOSING CLASSE AU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho

vendredi 11 septembre 2026 · Villeneuve-de-la-Raho

MERCREDI DES COPAINS CLOSING CLASSE AU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 D39
Ville
66180 Villeneuve-de-la-Raho
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Villeneuve-de-la-Raho

MERCREDI DES COPAINS CLOSING CLASSE AU CAP DE FOUSTE

1 D39 Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 00:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Dresscode: Elegance & chic Sur réservation.
  .

1 D39 Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 91 04 

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English :

Dress Code: Elegance & Chic. Reservations required.

L’événement MERCREDI DES COPAINS CLOSING CLASSE AU CAP DE FOUSTE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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