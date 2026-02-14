Mercredi des enfants / Abominable + L’ourse et l’oiseau, Le Regain, Le Teil
Mercredi des enfants / Abominable + L’ourse et l’oiseau, Le Regain, Le Teil mercredi 18 février 2026.
Mercredi des enfants / Abominable + L’ourse et l’oiseau Mercredi 18 février, 10h00 Le Regain Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T13:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T13:00:00+01:00
Deux séances en simultanée pour toute la famille !
Le Regain 3 Montée du Château, Le Teil Le Teil 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Séance spéciale Le Regain Mercredi des enfants / Abominable + L’ourse et l’oiseau