Mercredi des enfants. Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Mercredi des enfants. Mercredi 10 décembre, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) : se renseigner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T14:00:00 – 2025-12-10T17:00:00

Fin : 2025-12-10T14:00:00 – 2025-12-10T17:00:00

: visite guidée, bricolage de Noël, atelier pâtisserie, conte et goûter.

Sur inscription

Tarif : 10€/enfant (entrée 4€ + animation 6€)

En parallèle, découvrez l’exposition “Neiges d’Avent en l’Alsace Verte” dévoilant 24 facettes de notre territoire !

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-rurale.fr »}]

Rejoignez-nous le temps d’une après-midi dédiée à nos jeunes visiteurs ! Au programme. Noël bricolage

mrof