Mercredi des histoires 4 7 ans Bibliothèque municipale Lamballe-Armor

Mercredi des histoires 4 7 ans

Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-11 17:00:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

2026-02-11

Un mercredi par mois, la bibliothèque propose aux enfants de plus de quatre ans des lectures d’albums et de contes. Une invitation découvrir des histoires pour rire, faire peur, voyager, rêver, etc. .

