Mercredi des histoires 4 7 ans Bibliothèque municipale Lamballe-Armor
Mercredi des histoires 4 7 ans Bibliothèque municipale Lamballe-Armor mercredi 11 février 2026.
Mercredi des histoires 4 7 ans
Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 17:00:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Un mercredi par mois, la bibliothèque propose aux enfants de plus de quatre ans des lectures d’albums et de contes. Une invitation découvrir des histoires pour rire, faire peur, voyager, rêver, etc. .
Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 84 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mercredi des histoires 4 7 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor