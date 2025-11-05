Mercredi des histoires 4 à 7 ans Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Bibliothèque de Lamballe 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-05 10:30:00

fin : 2025-11-05 11:00:00

2025-11-05

Un mercredi par mois, la bibliothèque propose aux enfants à partir de quatre ans des lectures d’albums et de contes. Une invitation à découvrir des histoires pour rire, faire peur, voyager, rêver… .

