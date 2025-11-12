Mercredi des histoires 4 à 7 ans Bibliothèque de Morieux Lamballe-Armor
Mercredi des histoires 4 à 7 ans
Bibliothèque de Morieux 2 bis Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-12 17:00:00
fin : 2025-11-12 17:30:00
2025-11-12
Un mercredi par mois, la bibliothèque propose aux enfants à partir de quatre ans des lectures d’albums et de contes. Une invitation à découvrir des histoires pour rire, faire peur, voyager, rêver… .
Bibliothèque de Morieux 2 bis Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
