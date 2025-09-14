Mercredi des histoires 4 à 7 ans Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor
Bibliothèque de Lamballe 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-07 10:30:00
fin : 2026-01-07 11:00:00
2026-01-07
Un mercredi par mois, la bibliothèque propose aux enfants à partir de quatre ans des lectures d’albums et de contes. Une invitation à découvrir des histoires pour rire, faire peur, voyager, rêver… .
