Mercredi des histoires 4 à 7 ans Bibliothèque Lamballe-Armor
Mercredi des histoires 4 à 7 ans Bibliothèque Lamballe-Armor mercredi 4 mars 2026.
Mercredi des histoires 4 à 7 ans
Bibliothèque 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Un mercredi par mois, la bibliothèque propose aux enfants de plus de 4 ans, des lectures d’albums et de contes. Une invitation à découvrir des histoires pour rire, faire peur, voyager, rêver… .
Bibliothèque 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mercredi des histoires 4 à 7 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor