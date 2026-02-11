Mercredi des histoires 4 à 7 ans Bibliothèque Lamballe-Armor

Mercredi des histoires 4 à 7 ans

Bibliothèque 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Un mercredi par mois, la bibliothèque propose aux enfants de plus de 4 ans, des lectures d’albums et de contes. Une invitation à découvrir des histoires pour rire, faire peur, voyager, rêver… .

Bibliothèque 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

